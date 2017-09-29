В Україні мир цінують вище, ніж у цілому в Європі - експерт

У п'ятницю, 29 вересня, Інститут Горшеніна і представництво Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі презентували результати соціологічного дослідження "Українське суспільство і європейські цінності".

В обговоренні теми взяли участь Марсель Рьотіг, директор представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі; Світлана Балюк, експерт Інституту Горшеніна; Юлія Біденко, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології ХНУ імені В.Н. Каразіна, експерт ініціативи Team Europe Kharkiv, передає LB.ua.

Директор представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі Марсель Рьотіг зазначив, що дослідження має практичну цінність. "Для нас важливо було зрозуміти, що означають для українців європейські цінності, чи є в них схожість з європейцями, в чому відмінності. Наприклад, виявилося, що в Україні мир цінують вище, ніж у цілому в Європі, зокрема в Німеччині. Для дідусів і бабусь, які пройшли війну, цінність миру теж була вищою. Такі результати очікувані для України, де йде війна. У цьому українці тотожні з ЄС, який був створений для збереження миру за допомогою економічного співробітництва. Добре б через кілька років провести знову таке дослідження, щоб зрозуміти, як змінюються ці цінності. Для мене було б важливо продовжити розпочату роботу, а це дослідження вважаю початковим її етапом", - підкреслив Рьотіг.

При цьому експерт підкреслив, що членство України в ЄС - дуже далека перспектива. "Статус асоційованого члена дає Україні можливість отримати всю можливу технічну допомогу. Крім того, навіть якщо уявити собі, що гармонізація законів і все інше готове і Україна в ЄС, то все одно буде виникати питання членства. Практика показує, що питання членства виникає і в членів ЄС. Якщо подивитися на європейську солідарність, то Німеччина приймає мільйон біженців, а деякі країни не хочуть прийняти жодного. Тому питання про європейські цінності потрібно ставити щодня, незалежно від того, чи є країна членом ЄС", - підкреслив Рьотіг.

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Дослідження проводили у квітні-червні методом фокус-груп і анкетного інтерв'ю. Його метою було з'ясувати, як українці сьогодні сприймають європейські цінності. Більшість українців (51,6%) вважає, що Україні варто інтегруватися в Європейський Союз, при цьому 10,2% виступає за тісну співпрацю з Митним Союзом Євразійського економічного союзу. Водночас 23,3% респондентів висловилися проти інтеграції і з ЄС, і з МС, ще 8,8% не змогли відповісти на поставлені запитання.

"Відзначимо, що в Західному регіоні України курс на зближення з ЄС підтримує більшість респондентів (77,9%), в Північному - кожен другий (50,5%), в інших регіонах - кожен третій (Східний - 38,2%, Центральний - 37,8%, Південний - 32,7%). Якщо порівнювати дані досліджень, які проводив Інститут Горшеніна майже 10 років тому, ми побачимо, що все менше українців виступає за інтеграцію з Митним Союзом. Після 2014 року через напружені відносини з Росією цей показник зменшився майже удвічі (з 32,4% до 18,8%) і на сьогодні становить 10,2%. Водночас за звітний період значно збільшилася не тільки кількість прихильників ЄС (з 28,4% до 51,6%), а й тих, хто виступає проти будь-яких зовнішньополітичних інтеграційних процесів (з 7,2% до 25,4%). Характерно, що в групу, яка підтримує інтеграцію в ЄС, увійшли ті, хто раніше був за МС. Це реалісти, які готові прийняти цей стан справ, вони не бачать перспектив МС після агресії Росії", - зазначила експерт Інституту Горшеніна Світлана Балюк.

Зі свого боку доцент кафедри політології ХНУ імені Каразіна Юлія Біденко вважає результати дослідження оптимістичними. "Якщо ми порівняємо ці результати з результатами Євробарометра (дослідження, яке проводить Єврокомісія) - то для мене наше суспільство сьогодні абсолютно в тренді Південної Європи, і це дуже відрізняє нас від північних і східних сусідів", - сказала вона.