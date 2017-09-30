Сенцова не виявилося в "пересильному" СІЗО Челябінська - правозахисники

У СІЗО Челябінська заявили, що українського режисера Олега Сенцова до них не переводили. Про це повідомила правозахисниця Тетяна Щур у коментарі "ОВС-Інфо".

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Вона припустила, що місцезнаходження українця приховують з тим, щоб до нього не добралися правозахисники".

12 вересня представник Громадської спостережної комісії Іркутської області заявив, що Сенцова етапували в Челябінськ. 23 вересня адвокат Сенцова Дмитро Дінз заявив, що не знає його місцезнаходження.

У "ОВС-Інфо" повідомили, що СІЗО №3 є "пересильним" – в ньому містяться люди, яких етапують в інші регіони.

Олег Сенцов разом з Олександром Кольченко були затримані представниками російських спецслужб у Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові.

В серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму.

Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва своєї провини не визнали. Правозахисний центр "Меморіал" вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів.