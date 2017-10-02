Очевидці розповіли про землетрус на Львівщині, унаслідок якого утворилося величезне провалля (фото, відео)
За словами спеціалістів, причиною землетрусу, найімовірніше, стала нечинна калійна шахта, яка завалилася.
На Львівщині після незначного землетрусу вночі проти суботи, 30 вересня, утворилося велетенське провалля.
Щоправда, поштовхи були настільки невеликої магнітуди, що сейсмологи не зафіксували балів землетрусу, а більшість жителів місцевих населених пунктів (Трускавця, Дрогобича та Стебника) навіть не відчули його, передає ТСН.
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Очевидці, які не проспали землетрус, розповідають, що насправді трусило недовго. У будинках вібрували меблі, гойдалися люстри на стелі.
Фахівці зазначили, що, найімовірніше, рухнула нечинна калійна шахта. У цій місцевості понад півстоліття тому добували калійну сіль. А ще для цього краю характерні карстові пустоти.
Територія, де сталося провалля, огороджена стрічкою. На місці цілодобово чатують правоохоронці. А саме новоутворене провалля стало атракцією для місцевих - люди з'їжджаються до місця обвалу, щоб глянути на наслідки землетрусу.
Як повідомляв УНІАН, у Львівській області у ніч на 30 вересня стався незначний землетрус. Підземні поштовхи були відчутні в Дрогобичі, Трускавці та навколишніх селах.