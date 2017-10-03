У Києві судитимуть чоловіків, які вербували українців на роботу наркокур'єрами в Росії (відео)

3 жовтня 2017 року в Києві розпочнеться суд над чотирьма чоловіками, які вербували українців на роботу в Росії, а вже росіяни змушували їх працювати наркокур'єрами, йдеться в сюжеті ТСН.

Потерпілих від дій зловмисників нарухували більше тисячі. Усіх держава-агресорка засудила за торгівлю наркотиками. Люди знайшли роботу в Росії за оголошенням. За доставку інтернет-товарів їм пропонували гарну зарплатню й житло. Натомість, вже на місці змусили поширювати заборонені курильні суміші.

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Напередодні родичі засуджених зустрілися з чиновниками вітчизняного Мін'юсту. Правники кажуть, що вже отримали три сотні листів від заґратованих із проханням про допомогу, 70 людей уже вдалося повернути додому.

Як раніше повідомляв УНІАН, правозахисники стверджують, що торговці наркотиками заманили в Росію майже 2 тисячі українців по оголошеннях про роботу кур'єром.