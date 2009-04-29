Тимошенко: поки зупинилися на 800 млн. куб. м газу

Україна і Росія домовилися про закачування в українські підземні сховища 800 млн. кубометрів газу за рахунок оплати його транзиту територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на брифінгу в Москві після покладання квітів до пам`ятника Тарасу Шевченку.

«Щодо квітня сьогодні чітко досягнуто домовленості, що 800 млн. кубометрів російського газу надходить в газові сховища України, і ми вже за цей об`єм розрахувалися транзитом подальших періодів. Це вже зафіксовано домовленістю», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас прем`єр-міністр України наполягатиме, щоб оплата за 19,5 млрд. кубометрів газу, які необхідно закачати в підземні газові сховища України у 2009 році, була проведена авансовими коштами, отриманими за транзит газу.

Готується проект міждержавної угоди, в якій будуть передбачені «всі аспекти» таких взаємних розрахунків. «Ми здійснюємо послуги з транзиту в подальших періодах за ринковою ціною, яка буде розрахована за формулою. З іншого боку, за об`єм коштів, які будуть отримані від продажу транзиту, ми закачуватимемо газ в підземні сховища», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що проект документа може бути готовий вже після травневих свят.