На Житомирщині 4 жовтня проведуть День безпеки

Завтра, 4 жовтня, на території Житомирської області проходитиме акція «День безпеки». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, обласний День безпеки проведуть, щоб привернути увагу водіїв до питань попередження аварійності на автомобільному та міському електротранспорті в осінній період.

«Мета проведення заходів – це підвищення безпеки дорожнього руху, попередження та запобігання дорожньо-транспортних пригод при здійсненні перевезень пасажирів та вантажів, дотримання перевізниками та водіями вимог законодавства», - розповіли УНІАН у прес-службі Укртрансбезпеки у Житомирській області.

Читайте такожНа Житомирщині влада розриває договір ще з одним перевізником, який не виконує графік руху - Гундич

Також особливу увагу у цей день приділятимуть автомобільним перевізникам, які здійснюють нерегулярні та регулярні спеціальні перевезення пасажирів, а також перевозять небезпечні вантажі.

Крім того, 4 жовтня на Житомирщині особливо ретельно слідкуватимуть за оглядом транспорту перед рейсом, а також за тим, як зберігаються автобуси приватних перевізників.

Також буде перевірено, чи дотримуються водії режимів праці та відпочинку та чи їх є у них усі необхідні документи, тощо.

«День безпеки» проводитиме управління Укртрансбезпеки у Житомирській області спільно з Патрульною поліцією Житомира.