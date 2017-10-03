У Європі розгорівся скандал через найменшу в Україні церкву з мільйонними прибутками: як це працює (відео)
13:36, 03 жовтня 2017Суспільство
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Журналісти з'ясували, як створюють церковні бізнес-імперії - на прикладі крихітної церкви, навколо якої розгорівся міжнародний скандал.
Кадр з відео 1+1
Релігійний скандал, який вже набув європейського масштабу. І причина цьому - крихітна церква з мільйонними прибутками. Програма «Гроші» на телеканалі 1+1 розкрила таємниці, які священники воліють приховувати до останнього.
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