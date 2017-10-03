У ЗСУ показали нові туфлі для військових (фото)

Головне управління розвитку і супроводу матеріального забезпечення Збройних сил України (ЗСУ) показало нові туфлі, які тепер будуть носити військові.

Управління ЗСУ на своїй сторінці в соцмережі розмістило фотографію туфлів старого зразка зі словами про те, що "це називалося туфлі, які всім видавали по випуску з інституту або вже в частині. І в цьому треба було ходити щодня зі страхом, щоб вони не злетіли з ноги при стройовому кроці, а про їх зручну підошву і масу у військах досі ходять легенди".

Також у повідомленні розміщені знімки туфлів нового зразка. "Ті туфлі тепер можна буде побачити тільки в музеї, на складах, або у офіцерів, які їх залишили на пам'ять. Так, і в старих було не обов'язково ходити - багато шили собі на замовлення того ж фасону і ДОСТу. А відтепер за цим ДОСТом ми прийняли саме таку версію "напівчеревиків хромових", - йдеться в повідомленні відомства.

Як повідомляв УНІАН, у Міноборони показали нову форму для військових НАТОвського зразка.