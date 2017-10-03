Кримські вояжі: французький співак хоче записати пісню про окупований півострів
18:50, 03 жовтня 2017Суспільство
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Французький співак хоче написати пісню про окупований Крим і зняти там кліп.
Французькі зірки в окупованому Криму / Острів
Французький співак Мурад Бураві має намір написати пісню про Крим, зняти на окупованому півострові музичний кліп, а також дати тут концерт.
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Бураві в супроводі свого друга французького актора, виконавця головної ролі в серії фільмів "Таксі" Самі Насері прилетів до Криму в кінці вересня для участі у форумі в окупованій Ялті, пише РИА "Новости".
"Я працюю в Лондоні в студії Пола Маккартні над новим альбомом. Я вже думав про написання пісні про Крим і хотів би зняти наступний відеокліп тут", - сказав Бураві.
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