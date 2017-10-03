Справа генерала Назарова: суд частково задовольнив клопотання підсудного щодо перегляду доказів

Засідання суду у справі генерала Назарова тривало сім годин. Генерал вимагав у суду по-новому дослідити майже усі докази по справі, йдеться у сюжеті ТСН.

Військова прокуратура оцінила клопотання Назарова як спробу затягнути апеляційний процес. Адже перегляд наново всіх доказів – декілька томів - може затягнутися на 1,5-2 роки. Суд оголосив – з 30-ти пунктів переглянуть лише два. Родичі загиблих десантників обурені.

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Ще навесні суд визнав його винним у службовій недбалості, що призвела до загибелі 49-ти військових внаслідок катастрофи ІЛ-76 у Луганському аеропорту.

У 2014 році його збили бойовики, а суд призначив йому 7 років тюрми. Однак це рішення генерал оскаржив в апеляційному суді і досі залишається на волі та стверджує, що не винен у катастрофі, а суд першої інстанції виніс упереджене рішення.