У Києві з'явився новий пам'ятник добровольцям АТО (фото)
10:47, 04 жовтня 2017Суспільство
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На Троєщині в новому парку з'явився пам'ятник АТОшникам-добровольцям.
У Києві на території Деснянського району з'явився новий пам'ятник добровольцям АТО. Про це в Twitter повідомив блогер "Юго Восток", показавши відповідні фото.
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"Ось яку красу на Троєщині в новому парку поставили. Пам'ятник усім підрозділам, які розпочинали АТО", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві 24 серпня вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.
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