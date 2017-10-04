У Києві з'явився новий пам'ятник добровольцям АТО (фото)

У Києві на території Деснянського району з'явився новий пам'ятник добровольцям АТО. Про це в Twitter повідомив блогер "Юго Восток", показавши відповідні фото.

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"Ось яку красу на Троєщині в новому парку поставили. Пам'ятник усім підрозділам, які розпочинали АТО", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві 24 серпня вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.