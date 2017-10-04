На Житомирщині пропонують розподіляти землі насамперед серед учасників АТО

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич ініціює перед депутатами Житомирської облради розгляд питання щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення насамперед серед учасників антитерористичної операції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, відповідний лист з проектом рішення на сесію обласної ради голова ОДА підписав та направив до Житомирської облради сьогодні, 4 жовтня.

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«Виконую свою обіцянку перед учасниками АТО – щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення. Моя принципова позиція, яку подам на розгляд депутатів обласної ради як проект рішення. Маємо зобов’язати ГУ Держгеокадастру в області при оформленні документації із землеустрою надавати перевагу громадянам, що проживають на території Житомирської області. Звичайно, у пріоритеті – учасники АТО. Сподіваюся, що депутати і бійці АТО це підтримають», – коментує свою ініціативу Гундич.

Згідно з документом, рішення щодо розподілу земель сільськогосподарського призначення вноситиметься на сесію Житомирської обласної ради. В ОДА зазначають, що цю сесію планують провести 2 листопада «у зв’язку із збільшенням напруженості на Житомирщині, яка викликана невдоволенням учасників АТО роботою Головного управління Держгеокадастру в області».

Нагадаємо, 27 вересня Гундич спілкувався з учасниками АТО, які вимагали скасувати постанову Кабінету міністрів України № 413 щодо зміни порядку виділення земельних ділянок, яка, на їхню думку, обмежує їхні права.