Голова Житомирської ОДА зустрівся із бійцями АТО, що вимагали скасувати постанову про обмеження видачі землі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, кілька десятків військових сьогодні мітингували біля будівлі ОДА, вимагаючи відмінити постанову № 413, якою затверджено стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними.

На думку мітингувальників, ця постанова суперечить Конституції України, Земельному кодексу та закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», оскільки земельні ділянки мають право отримати усі громадяни України, а учасники АТО окремі категорії земельних ділянок – першочергово.

«А в Стратегії, яка затверджена вищевказаною Постановою, закріплено новий порядок отримання земельних ділянок в рамках безкоштовної приватизації», - зазначають в ОДА.

Голова ОДА Гундич підкреслив, що Житомирська обласна рада звернулася до Кабміну щодо внесення змін до постанови, яка викликає суспільний резонанс.

«2,5 тисяч ділянок землі виділено учасникам АТО. Але є випадки, коли земельні ділянки отримують не ті люди, які проживають на території області. В першу чергу ми маємо забезпечувати землею жителів Житомирщини. Тому я дав доручення підготували лист на Держгеокадастр, щоб побачити, скільки ділянок землі виділено нашим учасникам бойових дій, скільки ділянок виділено тим бійцям, які не проживають на території області», - прокоментував ситуацію Гундич.

В ОДА нагадали, що постановою Кабміну №413 від 7 червня цього року затверджено Стратегію удосконалення управління в сфері використання та охорони земель сільськогосподарського призначення державної власності та розпорядження ними. Відповідно до цієї постанови закріплено новий порядок отримання земельних ділянок в рамках безкоштовної приватизації.