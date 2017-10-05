Стінг приземлився в Києві, світову зірку зустріли з "короваєм миру" (фото)
19:20, 05 жовтня 2017Суспільство
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Артист виступить з концертом уже шостого жовтня в столичному Палаці Спорту.
Стинг / facebook.com/Anshlag
Відомий співак і музикант Стінг після шестирічної перерви знову повернувся в Київ. Артист приземлився в аеропорту "Бориспіль", повідомляє ТСН.
Артист виступить з концертом уже шостого жовтня в столичному Палаці Спорту.
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Це шоу відбудеться після світового туру Стінга під назвою 57th & 9th Tour. Влітку 66-річний виконавець з'явився на сценах кількох фестивалів, а зараз – у Києві.
Організатори в аеропорту "Бориспіль" подарували співакові "Коровай світу".
Серед запрошених гостей концерту Стінга в столиці України - акордеоніст Персі Кардона і Джо Самнер. Останній є басистом і старшим сином зірки.
Фото: ТСН
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