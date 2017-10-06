У Дніпрі відкрилася виставка гравюр легендарного німецького художника Альбрехта Дюрера

У Музеї українського живопису в Дніпрі відкрилася виставка гравюр «Містичне та реальне» легендарного німецького художника Альбрехта Дюрера. Захід проводиться у рамках програми міського голови Бориса Філатова «Культурна столиця».

Експозиція у Дніпрі – це 57 оригінальних гравюр видатного німецького майстра. Раніше роботи виставлялися у Харківському художньому музеї. Перемовини щодо перевезення гравюр до Дніпра тривали цілий рік.

«Це унікальна подія для міста. Загалом ця виставка не виїзна, та врешті вдалося привезти її до Дніпра. Міська рада доклала до цього чимало зусиль, та це було б неможливо без ентузіазму керівництва Музею українського живопису. Мистецтво вічне. І в рамках програми мера Бориса Філатова «Культурна столиця» ми даруватимемо дніпрянам ще більше прекрасних експозицій», – сказав заступник мера Дніпра Олександр Шикуленко під час відкриття виставки.

Альбрехта Дюрера називають знаковою фігурою у світовому мистецтві, яка не поступається Леонардо да Вінчі.

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«Тут розміщено надруковані оригінали робіт Альбрехта Дюрера. 80% цієї виставки – це роботи на релігійні сюжети. 17 гравюр зображують сцени з життя Пресвятої Діви Марії. 37 маленьких робіт – із життя Хреста, малі страсті. Також є три портрети: батька митця і друзів», – розповіла головний мистецтвознавець Музею українського живопису Людмила Тверська.

Побачити роботи одного з найвидатніших німецьких художників доби Відродження дніпряни та гості міста зможуть у музеї за адресою: Троїцька площа, 5-А, протягом місяця – з 5 жовтня по 5 листопада.