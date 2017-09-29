У Франції знайшли ескіз оголеної "Мони Лізи" да Вінчі (фото)

У Франції знайшли зображення оголеної жінки, яке за припущеннями експертів, може бути ескізом "Мони Лізи" художника Леонардо да Вінчі, пише BBC News.

Зазначається, що зображення виконане за допомогою вугілля та відоме як «Мона Ванна» вважалося роботою іншого художника, однак, після проведення експертиз, з’явилися припущення, що автором є саме да Вінчі.

Також повідомляється, що «Монна Ванна» і «Мона Ліза» майже однакові за розміром, також на схожість вказує зображення обличчя і рук.

Як повідомляв УНІАН раніше, у шотландському музеї виявили картину Рубенса, що вважалася втраченою протягом 400 років. Картину знайшов британський журналіст і мистецтвознавець Бендор Гросвенор в колекції Будинку-музею Поллока в Глазго.