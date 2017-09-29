У Франції знайшли ескіз оголеної "Мони Лізи" да Вінчі (фото)
Зображення імовірно оголеної Джоконди виконане вугіллям.
У Франції знайшли зображення оголеної жінки, яке за припущеннями експертів, може бути ескізом "Мони Лізи" художника Леонардо да Вінчі, пише BBC News.
Зазначається, що зображення виконане за допомогою вугілля та відоме як «Мона Ванна» вважалося роботою іншого художника, однак, після проведення експертиз, з’явилися припущення, що автором є саме да Вінчі.
'Mona Lisa nude sketch' found in France https://t.co/OdgcgdhHZmpic.twitter.com/chGYxCBXyp— Junior #TimBeta (@juniorh_23) September 29, 2017
Також повідомляється, що «Монна Ванна» і «Мона Ліза» майже однакові за розміром, також на схожість вказує зображення обличчя і рук.
Analyse de la Joconde nue au @c2rmf avec Bruno Mottin, conservateur du @c2rmf et @mathieudeldicqu conservateur du @chantillydomainpic.twitter.com/alMMSu09nP— Domaine de Chantilly (@chantillydomain) September 28, 2017
Як повідомляв УНІАН раніше, у шотландському музеї виявили картину Рубенса, що вважалася втраченою протягом 400 років. Картину знайшов британський журналіст і мистецтвознавець Бендор Гросвенор в колекції Будинку-музею Поллока в Глазго.