Подаруй життя герою: сотні дніпрян здали кров для поранених бійців АТО (фото, відео)

Сьогодні в лікарні ім. Мечникова відбулася акція зі здачі крові для бійців, поранених в зоні АТО, передає 056.ua. Акція під назвою "Подаруй життя герою" почалася о 10:00. Весь хол лікарні був заповнений бажаючими здати кров для українських захисників.

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Акція зі здачі крові відбулася з ініціативи головного лікаря лікарні ім. Мечникова Сергія Риженка. Він зазначає, що тільки за цей рік у лікарню було доставлено понад 250 солдатів і 6 мирних жителів.

Після закриття реєстрації майбутніх донорів запросили на другий поверх, де вони чекали своєї черги.

Головний лікар Сергій Риженко повідомив, що сьогодні здати кров вирішили понад 300 дніпрян.

Безпосередньо перед самою здачею крові дніпрян знову реєстрували і пропонували випити гарячого чаю.

В маніпуляційній донор лягав на кушетку, медики питали його про те, чи здавав він раніше кров і з якої руки. Протягом всієї процедури у донорів цікавилися їхнім самопочуттям.