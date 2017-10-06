Німеччина назвала продовження особливого порядку самоврядування на Донбасі важливим кроком до реалізації "Мінська"

Продовження Верховною Радою України особливого порядку місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей є важливим кроком у реалізації Мінських угод.

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Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина, розміщеній на сайті відомства.

"Федеральний уряд цінує продовжений сьогодні українським парламентом термін дії закону про особливий статус Донбасу", - заявили в німецькому зовнішньополітичному відомстві.

"Це був складний, втім важливий крок, який демонструє відданість України своїм міжнародним зобов'язанням та реалізації Мінських угод. Передумовою для досягнення прогресу наразі є забезпечення тривалої стабілізації ситуації з безпекою, а також повного, тривалого режиму припинення вогню", - наголошується в заяві речника МЗС ФРН.

Також відзначається, що термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", ухваленого у 2014 році, спливає 18 жовтня. Цей закон є основою для здійснення тимчасового порядку організації місцевого самоврядування на Донбасі, що також визначено у "Комплексі заходів" із реалізації Мінських угод.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада сьогодні, 6 жовтня, ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

За дане рішення проголосували 229 із 337 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений у 2014 році.