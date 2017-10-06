Росія сподівалась на провал голосувань у ВР за закони про деокупацію Донбасу – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Росія сподівалась на провал голосувань у Верховній Раді за закони про деокупацію Донбасу.

Про це йдеться у зверненні президента України, розміщеному на сайті глави держави.

За його словами, питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності України мають об'єднувати всі політичні сили, прибирати на задній план вузькопартійні інтереси.

«Врешті-решт, відповідальних депутатів виявилося більше. І вони забезпечили два надзвичайно важливих голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян», - заявив президент.

«Позавчора увечері я довго розмовляв з Іриною Геращенко, моїм спецпредставником в Мінській групі, щойно після її повернення із столиці Білорусі. Росіяни не приховували своїх сподівань на провал голосувань у Верховній Раді. Особливо великі надії вони покладали на відхилення проекту Закону про продовження дії особливостей місцевого самоврядування», - зауважив глава держави.

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«Чому? Бо це розв'язало б їм руки на лінії зіткнення і допомогло би скинути тягар санкцій. Та відповідальне голосування більшості допоможе наші армії й надалі тримати оборону з мінімумом жертв, а дипломатам – посилити міжнародний тиск на Росію», - додав Порошенко.

Він висловив вдячність народним депутатам за продемонстровану відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада України 229 голосами «за» ухвалила закон «Про створення необхідних умов для мирного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей», внесений президентом України (реєстраційний номер 7164).

Даним законом ще на рік продовжено дію закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", який був ухвалений в 2014 році.

Законом встановлено, що особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей набирає чинності виключно після виконання всіх умов, викладених у статті 10 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", зокрема, у частині, що стосується виведення усіх незаконних збройних формувань, їх військової техніки, а також бойовиків та найманців з території України.

Також, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада 233 голосами «за» ухвалила у першому читанні президентський законопроект №7163 «Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях», який, за словами представника президента у Верховній Раді Ірини Луценко, дасть змогу залучити оборонну зброю і ввести в Україну миротворчу місію.