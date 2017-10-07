Скандальному російському реперу заборонили в'їзд до України

СБУ заборонила в'їзд в країну російському реперу В'ячеславу Машнову, відомому під псевдонімом Гнойний. Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на відповідь відомства.

Зазначено, що Гнойний "незаконно перетинав кордон України", приїхавши в окупований Крим, де провів виступ.

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"Повідомляємо, що Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду вказаною вами у запиті особі", - повідомляється у відповіді СБУ.

При цьому на який термін російському виконавцю заборонено в'їзд до України, в документі не зазначено. У грудні Гнойний планував дати концерт у Києві.

Як повідомляв УНІАН, репер виступав в окупованому Криму, а також "прославився" своїми висловлюваннями про нашу країну та народ. Так, в батлі з Ернесто Заткнитесь Гнойний заявив: "Твої нібито друзі не існують, немов українці як нація" (відео можна подивитися тут).