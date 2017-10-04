Без пояснень причин: київський клуб скасував концерт скандального співака з Росії

Хіп-хоп-виконавець Слава КПСС (він також відомий як Гнойний і Слава Карелін), який переміг у словесній дуелі з репером Оксиміроном (Мирон Федоров), схоже, не виступить у Києві в грудні, як планував.

Афіші київського клубу Atlas, що обіцяють презентацію нового альбому співака, зникли, квитки вже не продаються. У самому клубі "Лайму" порадили написати на сторінці закладу в Facebook: "Там вам зможуть відповісти, чому так сталося".

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Перед цим народний депутат Дмитро Білоцерківець у себе на сторінці у соцмережі написав, що звернувся в прокуратуру Криму щодо майбутнього концерту репера "Слави КПСС" (громадянин РФ В'ячеслав Валерійович Машнов) з метою запровадження заборони на в'їзд.

Репер виступав в окупованому Криму, а також "прославився" своїми висловлюваннями про нашу країну та народ. Так, в батлі з Ернесто Заткніться Гнойний заявив: "Твої нібито друзі не існують, немов українці як нація" (відео можна подивитися тут).