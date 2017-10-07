Почесний житель Нью-Йорка Сем Кислін приїхав на Житомирщину відновлювати родинні зв’язки

Житомирську область, а саме Ружинський район, відвідав почесний житель міста Нью-Йорк, радник з питань економіки мера міста Нью-Йорка Рудольфа Гіліані – Сем Кислін. Про цеУНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Зустрічав його на Ружинщині сьогодні, 7 жовтня, заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.

Сем Кислін відвідав у Ружині єврейське кладовище та єврейські заховання.

Дідусь Кисліна родом із Ружинського району, де був розстріляний німцями, тому він приїхав, аби відновити зв’язок із родиною.

Довідка УНІАН. Сем Кислін народився в Одесі в 1935 році. На початку 70-х років він емігрував до Сполучених Штатів разом з дружиною Людмилою, його дочкою Регіною та сином Давидом.

У 1992 році він створив компанію Trans Commodities, Inc., яку в кінцевому рахунку перетворив на одну з найбільших у світі торгових фірм. Компанія спеціалізується на міжнародній купівлі та продажу металевих виробів, одночасно інвестує в розвиток інфраструктури та виробничих процесів млинів, розташованих в Україні.

У 1994 році пан Кислін був призначений радником з питань економіки мера міста Нью-Йорка Рудольфа Гіліані.

У 2003 році Нью-Йоркська міська рада відзначила званням «Почесний громадянин» міста Нью-Йорк.

Крім того, пан Кислін та його дружина Людмила вже давно є прихильниками багатьох благодійних проектів, які допомагають єврейським сім'ям виїхати з колишнього Радянського Союзу та переїхати до інших частин світу, у тому числі Ізраїль.

Також він активно працював в інституті Беер-Хагола, який є найбільшою школою в Сполучених Штатах, яка займається виключно вихованням дітей єврейських іммігрантів. Його внесок в освіту відзначили – бібліотека коледжу в районі Шаара Ханегова в Беер-Шеві (Ізраїль) носить його ім’я.