Відомий діджей David Guetta виступить у Києві з концертом

Всесвітньо відомий діджей David Guetta виступить з сольним концертом у Києві 28 січня 2018 року.

Концерт відбудеться в Міжнародному Виставковому Центрі в рамках European Arena Tour. Квитки надійдуть у продаж 11 жовтня. Раніше музикант приїжджав до столиці в рамках фестивалю Global Gathering в 2009 і Tuborg GreenFest 2007.

Читайте такожБабкін прокоментував свої гастролі в Росії і окупованому Криму

Девіт Гетта – французький діджей і продюсер, який співпрацював з багатьма виконавцями, включаючи Black Eyed Peas, Ріанну, Martin Garrix, Lady Gaga та інших. У 2011 році був визнаний кращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу Dj Mag. В даний час він займає шосту сходинку.

Як повідомляв УНІАН, напередодні британський співак Стінг виступив у найбільшому концертному залі країни, зібравши повний аншлаг.