Заговорив українською й тричі виходив на біс: як минув концерт Стінга у Києві (відео)

Британський співак Стінг виступив у найбільшій концертній залі країни, зібравши повний аншлаг.

Після концерт співак відпочивав у ресторані, насолоджуючись вокалом переможниці третього сезону проекту "Голос країни".

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Палац спорту був заповнений. Рівно о восьмій, як і заявлено в квитках, на сцені з'явився Стінг та його старший син Джо. Видатний батько представив сина, а той поспілкувався із залом українською.

Українською розмовляв не тільки Джо, а й сам Стінг, але дещо скромніше. Пізніше батько із сином заспівали "Shape of my heart" дуетом. Крім того, співак тричі виходив на біс. У суботу Стінг відлетів із Києва.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, Стінг після шестирічної перерви знову повернувся в Київ. Артист приземлився в аеропорту "Бориспіль", де його зустріли з "короваєм миру".