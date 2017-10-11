Нацрада проводить конкурс на отримання частот, переможцем якого "зроблять" телеканал "Рада" - нардеп

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 19 жовтня має намір підвести підсумки конкурсу на отримання ліцензії на мовлення багатоканальної мережі МХ-5. Проте, вже відомо, що переможцем стане парламентський телеканал "Рада", пише народний депутат Сергій Лещенко.

За його словами, чотири інших приватних телеканали, які заплатили по 130 тисяч гривень у вигляді конкурсної застави, "просто залишили в дурнях". "Вони втратять свої гроші, адже жодних шансів в них немає – бо на політичному рівні визначено переможця. Вказівка виписати ліцензію каналу "Рада" уже дана Нацраді", - написав нардеп.

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Лещенко переконаний, що таким чином створюється "кишеньковий" канал із загальноукраїнським покриттям.

Нардеп додає, що дане рішення є абсурдним, оскільки телеканал "Рада" вже зараз присутній у всіх кабельних мережах країни як обов'язковий канал. І в разі недотримання подібного вимоги - саме це має бути предметом діяльності Нацради, "а не формування ще одного кишенькового мовника".

За його словами, видача каналу "Рада" нової ліцензії суперечить оголошеному в країні курсу на роздержавлення мас-медіа.

Лещенко також зазначає, що з державного бюджету доведеться витратити як мінімум 1,3 млн гривень ліцензійного збору, а також плату за надання послуг з розповсюдження телевізійної програми компанією "Зеонбуд". При цьому, кошторис парламенту на 2017 рік ще не затверджено. У такому випадку, вже заплачені 130 тис. гривень є незаконними.