Центр Одеси залишився без асфальту, затяжні роботи викликали обурення у городян (фото)

В Одесі комунальники упорядковують вулиці. Чиновники звітують, що відповідні служби працюють у всіх районах міста.

Наприклад, на вулицях Рішельєвській, 7-й Пересипській і Космонавтів ремонтують тротуари, а на Ольгіївській ще й продовжують обладнати велодоріжки, які в майбутньому повинні стати частиною веломаршруту по історичному центру. Правда, зараз там відсутній асфальт і розкладені будматеріали, пише "Сегодня".

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Незабаром стануть зручнішими для пішоходів і вулиці Пушкінська і Велика Арнаутська. "Роботи стосуються доступності та облаштування перехрестя тактильною плиткою для людей з обмеженими можливостями", – пояснили в міськраді.

Однак затяжні роботи тут викликали обурення не тільки місцевих жителів, а й самих можновладців.