Лівійські військові розстріляли танкер з Криму, корабель нелегально перевозив нафтопродукти (відео)

11:18, 11 жовтня 2017
Суспільство
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Через численні пробоїни дизпаливо витікало у Середземне море, танкер почав тонути.

Танкер з Криму, який нелегально перевозив нафтопродукти, розстріляли лівійські військові /

У У п'ятницю корабель, як кажуть лівійці, вийшов під прапором Коморських островів з нафтового терміналу поблизу столиці Лівії Триполі.

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Коли ж берегова охорона наказала зупинитися, аби оглянути судно, екіпаж на зв'язок не вийшов. Військові вдалися до обстрілу.

Через численні пробоїни дизпаливо витікало у Середземне море, танкер почав тонути. Доля екіпажу, як і громадянство моряків - невідоме.

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Теги: #танкер Крим обстріл нафтопродукти лівійські військові