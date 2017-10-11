Лівійські військові розстріляли танкер з Криму, корабель нелегально перевозив нафтопродукти (відео)
11:18, 11 жовтня 2017Суспільство
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Через численні пробоїни дизпаливо витікало у Середземне море, танкер почав тонути.
Військові вдалися до обстрілу / скріншот
У У п'ятницю корабель, як кажуть лівійці, вийшов під прапором Коморських островів з нафтового терміналу поблизу столиці Лівії Триполі.
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Коли ж берегова охорона наказала зупинитися, аби оглянути судно, екіпаж на зв'язок не вийшов. Військові вдалися до обстрілу.
Через численні пробоїни дизпаливо витікало у Середземне море, танкер почав тонути. Доля екіпажу, як і громадянство моряків - невідоме.
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