Багатостраждальний пам'ятник архітектури в Одесі: будинок Руссова взяли під цілодобову охорону (відео)

Відома пам'ятка архітектури, яка виходить фасадом на Соборну площу, знаходиться в жахливому стані.

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Більш ніж столітній будинок сиплеться прямо на очах. Особливо - через пожежі. Тільки за останній рік вона горіла вже кілька разів. Палії не встановлені.

Тиждень тому зайнялося в підвалі, де знайшли притулок бездомні. Після цього випадку пам'ятник обгородили і почали охороняти.