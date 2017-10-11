Багатостраждальний пам'ятник архітектури в Одесі: будинок Руссова взяли під цілодобову охорону (відео)

12:17, 11 жовтня 2017
Суспільство
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Більш ніж столітній будинок сиплеться прямо на очах. Особливо – через пожежі. Тільки за останній рік він горів вже кілька разів. 

В Одесі взяли під цілодобову охорону будинок Руссова /

Відома пам'ятка архітектури, яка виходить фасадом на Соборну площу, знаходиться в жахливому стані.

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Більш ніж столітній будинок сиплеться прямо на очах. Особливо - через пожежі. Тільки за останній рік вона горіла вже кілька разів. Палії не встановлені.

Тиждень тому зайнялося в підвалі, де знайшли притулок бездомні. Після цього випадку пам'ятник обгородили і почали охороняти.

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Теги: #будинок Руссова пам'ятник архітектури Одеса