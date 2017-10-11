Емінем у своєму ролику під час вручення музичної премії жорстко розкритикував Трампа (відео)

Американський репер Емінем (Маршалл Метерс) розкритикував президента США Дональда Трампа у своєму ролику, який був показаний під час вручення премії BET Hip Hop Awards. Відеозапис опубліковано на YouTube. До моменту виходу публікації вона зібрала більше трьох мільйонів переглядів, передає Радіо Свобода.

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У своєму виступі Емінем назвав Трампа "камікадзе, який може привести до ядерного голокосту". Репер також у різкій формі відізвався про тему расизму в США і подальшої реакції адміністрації Білого дому на акції протестів футболістів Національної футбольної ліги (НФЛ).

У вересні в США стався скандал на грунті акцій протесту спортсменів НФЛ. Під час виконання державного гімну перед початком матчу футболісти вставали на одне коліно і бралися за руки, замість того, щоб стояти, поклавши руку на серце. За словами спортсменів, таким чином, вони виступають проти невиправданого насильства поліції до темношкірих американців.

Емінем також підтримав гравця Коліна Каперника, який першим під час виконання гімну США перед початком гри встав на коліно.

Дії спортсменів викликали жорстку критику з боку Трампа. Він звинуватив футболістів у неповазі до прапора і гімну США і закликав НФЛ вжити заходів щодо гравців.