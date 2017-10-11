Компанія STVOL організувала на Міжнародній виставці "Зброя та безпека" автограф-сесію творця мультитула Тіма Лезермана

Найбільший український імпортер цивільної, мисливської та спортивної зброї STVOL пропонує відвідувачам Міжнародної виставки "Зброя та безпека", яка проходить у Києві з 10 по 13 жовтня, отримати автограф винахідника мультитула і засновника компанії-виробника ножів Letherman Тіма Лезерман.

Про це повідомив генеральний директор компанії STVOL Андрій Трасоруб.

"Причому автограф можна буде зробити на клинку або рукояті вашого ножа або мультитула за допомогою лазера на виставці 11 жовтня або в нашому київському магазині 12 жовтня. Також серед відвідувачів виставки пройде розіграш 20 мультитулов Letherman", - зазначив він.

За словами Андрія Трасоруба, компанія бере участь виставці "Зброя та безпека" щороку. Але цього разу в компанії поставили перед собою за мету представити кращі і найсучасні зразки зброї від таких компаній як Beretta, Benelli, Colt, Mossberg, Ruger, Daniel Defense, Steyr і ще десятка не менш відомих імен зі світу зброї і збройових аксесуарів і боєприпасів.

Кількість обраних для виставки зразків сягнула декількох сотень, тому компанії довелось розробляти спеціальний стенд, який дозволив би розмістити їх всі таким чином, щоб кожна одиниця була доступна відвідувачам для особистого ознайомлення.

"Для участі у виставці був розроблений спеціальний стенд, який дозволяє усім бажаючим взяти зброю в руки, ознайомитися з нею. А наші співробітники готові надати детальну інформацію про кожний бренд і щодо кожного конкретного зразку", - додав Андрій Трасоруб.

Компанія STVOL була заснована в 1994 році. Сьогодні до її складу входить 5 магазинів в Одесі, Миколаєві та Києві, а також розвинена мережа дилерів по всій країні, власний сервісний центр з ремонту та обслуговування зброї, спеціалізований склад. У компанії працює більше 100 співробітників, в т.ч. визнані експерти в різних видах стрільби, професійні інструктори, технічні фахівці, які отримали підготовку у провідних виробників рівня Beretta і Benelli.

Виставка "Зброя та безпека" проходить в Міжнародному виставковому центрі. В рамках військової частини виставки будуть представлені такі сегменти як озброєння і засоби індивідуальної екіпіровки солдата на полі бою; техніка й озброєння Сухопутних військ; озброєння і екіпірування правоохоронних органів; засоби забезпечення прикордонного контролю; військова авіація. Громадянська частина експозиції представлена ​​асортиментом мисливського, спортивного, історичного і холодної зброї, товарів тактичного призначення, для полювання і активного відпочинку.