Майже половина читачів УНІАН підтримують ідею заборонити українським держслужбовцям виїзд до Росії – опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 47% наших читачів вважають, що українські держслужбовці не повинні їздити до країни-агресора. До того ж це ще й небезпечно.

Ще 23% опитаних вважають, що їздити до РФ слід заборонити всім українцям, а не лише державним службовцям.

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Натомість 21% респондентів категорично проти такої пропозиції, адже вважають це обмеженням їхнього права на вільне пересування.

Водночас 9% обрали варіант «Что значит запретить? А кто мне дачу под Москвой достроит?!!».

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня 2017 року прес-центр Служби безпеки України повідомив, що юристи відомства підготували законопроект про обмеження візитів до РФ політикам, посадовцям, представникам органів місцевого самоврядування та громадським діячам. У спецслужбі наголосили, що ця ініціатива голови СБУ Василя Грицака є черговим кроком правового врегулювання протидії російській агресії.

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Пізніше у Раді зареєстрували проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора) (№7187). Зокрема, депутати пропонують тимчасово обмежити виїзд до Росії українським держслужбовцям, посадовцям та політикам.

Водночас секретар РНБО Олександр Турчинов вважає, що після визнання Росії агресором їздити туди зможуть тільки люди, які виконують специфічні функції, тобто лише шпигуни та розвідники.