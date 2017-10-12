У Клімкіна розцінили заміну лідера Scooter на німецькому телешоу як "перемогу" за кримський вояж

Вокаліст німецької групи Scooter Ейч Пі Бакстер вилетів зі складу журі німецького телешоу після протесту українського дипломата через відвідування музикантом окупованого Росією Криму. Про це у своєму Twitter повідомив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

"Святкуємо естрадно-дипломатичну перемогу у ФРН! Після нашого протесту кримський вояжер H. P. Baxxter зі "Скутера" вилетів з журі #DSDS!" - написав він.

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Формальна зміна у складі журі популярного у ФРН телешоу "Німеччина шукає суперзірку" (німецький аналог шоу "Україна має талант"), яка була оголошена ввечері в середу, 11 жовтня, отримала політичний присмак, пише DW.

Втім, поновлення у складі журі цього телешоу в даному випадку, очевидно, не пов'язане з політикою. Заміна складу журі перед початком чергового сезону є звичайним явищем. З чотирьох членів журі, які брали участь в попередньому, 14-му сезоні шоу, замінені всі, крім продюсера програми і постійного члена журі, відомого німецького співака Дітера Болена (Dieter Bohlen).

Нагадаємо, в серпні цього року посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав організаторів німецького шоу "Німеччина шукає суперзірку" виключити зі складу журі соліста групи Scooter Ейч Пі Бакстера за його незаконне відвідування окупованоuj Росією Криму. Проте продюсери шоу відмовилися коментувати ці заклики.

Нагадаємо, посол України Андрій Мельник зустрівся з менеджером групи в Гамбурзі, щоб відмовити Scooter від виступу в аннексированном Криму. Заступник генпрокурора України Євген Єнін раніше заявляв, що музикантам групи загрожує до 8 років ув'язнення у разі приїзду в Крим в обхід українського законодавства.

Плани групи відвідати окупований Крим розкритикувала депутат Європарламенту Ребекка Хармс. Незважаючи на застереження, група Scooter все-таки прибула в Крим.