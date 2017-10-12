У Львові СБУ викрила угруповання, що влаштовувало проплачені кремлівськими пропагандистами провокації

Співробітники Служби безпеки України викрили членів угруповання, яке на замовлення представників Росії влаштовувало провокаційні акції у Львові.

Як повідомляє прес-центр СБУ, правоохоронці встановили, що зловмисники, прикриваючись соціальними гаслами, брали участь в акціях протесту, замовлених кремлівськими пропагандистами.

Співробітниками спецслужби зафіксована причетність ватажків групи до низки актів вандалізму, у тому числі проти консульських і дипломатичних установ іноземних країн, що функціонують у регіоні.

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Оперативники СБУ також задокументували, що учасники групи поширювали у соціальних мережах матеріали, спрямовані на дестабілізацію політичної ситуації у регіоні.

Комплексне експертно-лінгвістичне дослідження встановило наявність публічних закликів до насильницького повалення державної влади у публікаціях, що зловмисники поширювали в Інтернеті.

«Під час восьми обшуків за місцем проживання та офісах радикалів правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку і матеріали із доказами протиправної діяльності», - зазначили у прес-центрі.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 (Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій) та ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.