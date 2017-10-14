Порошенко на полігоні під Житомиром ознайомився з демонстративними тактичними навчаннями військових (фоторепортаж)

Президент Петро Порошенко ознайомився з ходом практичного виконання етапу бойового злагодження підрозділів Збройних Сил України на одному з полігонів на Житомирщині.

Як передає кореспондент УНІАН, Порошенко, військові, керівництво держави, Житомира та області переглянули на полігоні під Житомиром демонстративні тактичні навчання з бойовою стрільбою.

У навчаннях були задіяні підрозділи Високомобільних десантних військ, морської піхоти та Повітряних сил, механізовані підрозділи.

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Було використано безпілотні літальні апарати, артилерію, зенітно-ракетні комплекси винищувачі Су-27, тощо.

Спілкуючись з військовими, Порошенко відзначив бойову майстерність, вишкіл, навчання воїнів ЗС України. «Це - вже одна з найсильніших армій на континенті. Добре навчена, озброєна, має унікальний бойовий досвід. І демонструє, що нам є чим захистити українську землю і яким чином добитися звільнення кожного клаптика нашої землі», — сказав, зокрема, він.