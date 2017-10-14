З нагоди свята захисники Житомирщини отримали відзнаки від голови ОДА

Сьогодні з нагоди свята захисники Житомирщини отримали відзнаки від голови облдержадміністраці. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, з нагоди Дня захисника України радник голови Житомирської ОДА з питань соціального захисту учасників бойових дій Віталій Сахацький привітав військовослужбовців Житомирщини зі святом.

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Грамоти та подяки від керівництва області Сахацький вручив сьогодні, 14 жовтня, у Житомирі під час неформального спілкування із бійцями 95 окремої аеромобільної бригади та добровольчого батальйону.

Від імені голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича він побажав захисникам міцного здоров’я, сили та терпіння. «Дякую вам за те, що у свій час взяли на себе відповідальність за життя українців. І дякую за те, що й зараз віддано та сміливо служите нашій Батьківщині. Хай завжди буде мир у ваших домівках, у ваших серцях і в нашій Україні», – привітав бійців Сахацький та вручив їм почесні грамоти від облдержадміністрації та подяки від обласної ради.

До привітань також приєднався Центр допомоги учасникам АТО при облдержадміністрації, представники якого вручили подарунки військовим.