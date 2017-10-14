Поліція озвучила кількість учасників "Маршу слави" в Києві (повне відео)

Участь у «Марші слави героям» в Києві взяли близько 10 тис. осіб, захід відбувся без порушень правопорядку. Про це заявив начальник Головного управління Нацполіції Києва Андрій Крищенко, повідомляє прес-служба відомства.

За словами Крищенка, за порядком у Києві стежили 4500 співробітників поліції та Нацгвардії.

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«За приблизними підрахунками, до «Маршу» долучилися близько 10 тисяч осіб. Порушень правопорядку зафіксовано не було» - сказав він.

Поліція працюватиме у посиленому режимі до завершення всіх заходів, повідомили у столичному главку НП.

Як повідомляв УНІАН, «Марш слави героям», в якому за даними його організаторів, брали участь від 13 до 20 тис. осіб, пройшов центральними вулицями Києва і завершився на Контрактовій площі концертом на честь 75-річчя УПА та Дня захисника України.