У Харкові під ОДА пройшов мітинг (фоторепортаж)

У Харкові сьогодні проходить акція за політичну реформу біля будівлі обласної ради та облдержадміністрації. Про це повідомляє 24 канал.

На даний момент зібралося більше півсотні активістів, які представляють мінімум п'ять організацій.

Головні вимоги – створення Антикорупційного суду, зміна виборчої системи та скасування депутатської недоторканності.

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Як зазначається, акція винятково мирна, ніяких конфліктів не було. Крім того, що автобус з Харкова спробували не випустити невідомі. Організаторам навіть довелося цей автобус поміняти. Але, врешті-решт, люди змогли поїхати в Київ.

Зараз кілька десятків правоохоронців охороняють харківський мітинг.

Нагадаємо, біля будівлі Верховної Ради зібралося до 2000 мітингувальників.