Офіцера Генштабу ЗСУ затримали під час отримання 3 тисяч доларів хабара

Правоохоронці викрили та затримали полковника, одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України, під час отримання хабара у розмірі 3 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі військової прокуратури Центрального регіону України.

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"Військовою прокуратурою Дарницького гарнізону Центрального регіону України спільно з Головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди у сумі 3000 доларів США, затримано одного з начальників відділу Генерального штабу Збройних Сил України полковника, який вимагав та в подальшому отримав від громадянина К. неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США за погодження дозволу на проведення еколого-геологічного обстеження території військової частини з метою встановлення осередків нафто-хімічного забруднення та проведення відновлювальних робіт одним з приватних підприємств", - йдеться в повідомленні.

Наразі військовою прокуратурою проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання про повідомлення посадовцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, проведення обшуків, відсторонення від посади.