Влада Житомира нагородить художника Камишного відзнакою "За заслуги перед містом" ІІ ступеня

15:07, 18 жовтня 2017
Суспільство
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Сьогодні виконком Житомирської міськради ухвалив нагородити місцевого художника Юрія Камишного відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступеня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні,  таке рішення прийнято сьогодні, 18 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради.

При цьому члени виконавчого комітету врахували клопотання Житомирської обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців.

« Нагородити Юрія Камишного, члена Національної спілки художників України, відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступеня за високу професійну майстерність та значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва»,- сказано у рішенні виконкому.

У прес-службі Житомирської міської ради УНІАН уточнили, що протягом 2014-2017 років Камишний займався активною громадською діяльністю, спрямованою на підтримку воїнів АТО та патріотичне виховання молоді. За його участі проходили лекції для молоді, благодійні аукціони, творчі вечори у військових шпиталях. Каталог живописних творів «За це варто жити» було видано та передано бійцям 95-ї десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.

Довідка УНІАН. Юрій Костянтинович Камишний – член Національної спілки художників України з 1992 року, член Міжнародної Спілки художників під егідою ЮНЕСКО з 2005 року, член Міжнародної професійної спілки художників з 2005 року, почесний член Житомирської обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців з 2007 року. З 1990 року художник організував більше 50 персональних виставок. Серед них - персональна виставка в Посольстві України в Королівстві Нідерландів, участь у численних заходах, спрямованих на укріплення культурної співдружності України та Індії,  які проходили за підтримки Посольства Індії в Україні та Міністерства культури України.

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