Влада Житомира нагородить художника Камишного відзнакою "За заслуги перед містом" ІІ ступеня
Сьогодні виконком Житомирської міськради ухвалив нагородити місцевого художника Юрія Камишного відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступеня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.
Як зазначається у повідомленні, таке рішення прийнято сьогодні, 18 жовтня, на засіданні виконавчого комітету Житомирської міської ради.
При цьому члени виконавчого комітету врахували клопотання Житомирської обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців.
« Нагородити Юрія Камишного, члена Національної спілки художників України, відзнакою «За заслуги перед містом» ІІ ступеня за високу професійну майстерність та значний особистий внесок у розвиток культури і мистецтва»,- сказано у рішенні виконкому.
У прес-службі Житомирської міської ради УНІАН уточнили, що протягом 2014-2017 років Камишний займався активною громадською діяльністю, спрямованою на підтримку воїнів АТО та патріотичне виховання молоді. За його участі проходили лекції для молоді, благодійні аукціони, творчі вечори у військових шпиталях. Каталог живописних творів «За це варто жити» було видано та передано бійцям 95-ї десантно-штурмової бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України.
Довідка УНІАН. Юрій Костянтинович Камишний – член Національної спілки художників України з 1992 року, член Міжнародної Спілки художників під егідою ЮНЕСКО з 2005 року, член Міжнародної професійної спілки художників з 2005 року, почесний член Житомирської обласної молодіжної творчої спілки художників та мистецтвознавців з 2007 року. З 1990 року художник організував більше 50 персональних виставок. Серед них - персональна виставка в Посольстві України в Королівстві Нідерландів, участь у численних заходах, спрямованих на укріплення культурної співдружності України та Індії, які проходили за підтримки Посольства Індії в Україні та Міністерства культури України.