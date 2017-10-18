Влаштували допит з пристрастю: творці програми про 12-річну породіллю зі Львівщини можуть опинитися на лаві підсудних

На каналі "Інтер" вийшов сюжет про 12-річну маму, який порушує права дівчинки. Як вважає представник Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності Оксана Філіпішина, не виключено судовий позов, пише "Детектор медіа".

На телеканалі вийшло дві серії ток-шоу "Стосується кожного" про 12-річну школярку з Борислава Львівської області, яка у вересні цього року народила дитину. У програмі автори намагалися встановити особу батька, про що вони заявляли ще в прес-релізі.

"Ми бачимо в сюжеті і в його подачі, яка вже двічі відбулася на телеканалі "Інтер" у програмі "Стосується кожного", порушення прав 12-річної дівчинки. Йдеться про декілька аспектів", - зазначила Аксана Філіпишина. За її словами, представники дітей порушують їхні права на честь, гідність та конфіденційність, коли дають згоду на участь у подібних шоу.

"В рамках цієї програми, на наш погляд, журналіст допустив порушення журналістської етики і взяв на себе функції слідчого. Він у межах ефіру ставив дитині питання, які зазвичай ставить слідчий: хто це робив, скільки разів робив, у якій обстановці, наодинці або хтось був вдома, а ти кричала або не кричала, а ти кликала на допомогу чи ні, а скільки раз це відбувалося? Це неприпустимі речі", - зазначила Філишина. Вона розповіла, що телеканалу "Інтер" у зв'язку з цим направлено звернення. Крім того, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення попросили провести перевірку. "Я не виключаю (це ще не вирішене питання, ми ще вивчаємо) можливого позову до телеканалу "Інтер" з боку Уповноваженого в інтересах цієї дитини про захист її честі і гідності, оскільки законний представник, на наш погляд, діяв всупереч інтересам дитини", - додала Аксана Філіпишина.