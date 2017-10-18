Про Україну жодного слова: Лобода прийшла на шоу Урганта розповісти всій Росії про найбільші страхи (відео)

Українська співачка Світлана Лобода, яка активно гастролює і працює в Росії, розповіла, чого вона боїться в житті. Про свої страхи вона повідомила в передачі Івана Урганта.

Відео артистка опублікувала на сторінці в Instagram. "У мене є страхи і це самий важливий. Страх, припустимо, самотності. Чого я боюся? Напевно, старості. Просто, якщо я буду дуже самотньою - я буду дуже сумною. Такою собі сумною старенькою", - сказала Лобода.

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Зазначимо, що Іван Ургант жартома сказав, що у співачки є всі передумови "негарно старіти". Як пише Styler, раніше співачка Світлана Лобода, яка обрала російську аудиторію рідній Україні, отримала свою пародію в останньому випуску "Вечірнього кварталу" в Одесі. Володимир Зеленський показав її хіт "40 градусів" мовою жестів.