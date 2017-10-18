Серед уламків і руїн: журналісти показали, як живуть у селі під Калинівкою після вибухів (відео)

Поруч уламків і руїн живуть мешканці постраждалих від вибухів в Калинівці сіл та селищ.

Як йдеться в сюжеті ДжеаДАІ, людей фактично залишили сам на сам з проблемами, допомогають їм лише волонтери.

Мешканці Павлівки, що поблизу сумнозвісної Калинівки розповідають про вибухи зі сльозами на очах. За їхніми словами, на селі 1500 дворів, з яких 900 з гаком мають пошкодження.

Читайте такожЗ Калинівки до інших військових частин вже вивезли понад 150 тонн боєприпасів

Численні спецкомісії обіцяли людям все полагодити, однак після декількох тижнів місцеві отримали допомогу лише від волонтерів. Останні привезли до села шифер, одяг та продукти.

Наразі у кожній другій хаті у Павлівці латають дахи. Однак зустрічаються й такі будівлі, де ремонтувати взагалі немає чого.

Як йдеться в сюжеті, наслідки вибухів в Калинівці – це єдиний випадок, коли держава пообіцяла повністю компенсувати людям збитки.

Унаслідок вибухів на складі боєприпасів на Калинівському військовому арсеналі на Вінниччині постраждали близько 2 тисяч житлових будинків.