Винуватиця ДТП у Харкові Зайцева має зведеного брата екс-прокурора часів Пшонки, який ховається у Москві

У 20-річної Олени Зайцевої, яка стала винуватицею жахливого ДТП у Харкові, є зведений брат Дмитро Зайцев, який за часів Пшонки працював заступником прокурора Черкаської області. Про це пише «Еспресо» із посиланням на прес-секретаря генпрокурора Ларису Сарган.

Видання пише, що наразі Дмитро Зайцев переховується у Москві.

"Відомо, що Олена Зайцева – зведена сестра колишнього заступника Черкаської області часів Пшонки Дмитра Зайцева, який займав посаду 2013 року. Його було люстровано та наразі він переховується у Москві", - зазначила Сарган.

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Зазначається, що Зайцев 2008-2010-го року працював у Генпрокуратурі України. 2010-2011-го займав посади прокурора Алушти та Сімферополя. 2012 року був заступником прокурора Одеської області. З березня 2013 року за розпорядженням генпрокурора Віктора Пшонки його було призначено заступником прокурора Черкаської області.

Як повідомляв УНІАН раніше, у центрі Харкова в середу ввечері сталася ДТП, в результаті якої загинули щонайменше 6 осіб, ще 5 травмовано. Зіткнулися дві іномарки - Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після зіткнення позашляховик вилетів з проїжджої частини і наїхав на натовп людей.

У МВС повідомили, що автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген Туарег". Від отриманого удару, «Лексус» викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент знаходилися десятки пішоходів.