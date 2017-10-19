Винуватиця смертельної аварії у Харкові 8 разів порушувала ПДР за останні кілька років

Винуватиця смертельного ДТП у центрі Харкова Олена Зайцева за останні 2 роки 8 разів порушувала правила дорожнього руху. Про це у Facebook написав нардеп, секретар Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Антон Геращенко.

«Один раз затримувалася патрульною поліцією Харкова за порушення правил дорожнього руху. Починаючи від проїзду на червоне світло, перевищення швидкості і закінчуючи порушенням правил паркування», - написав він.

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Геращенко також повідомив, що за кожен раз їй виписувалися штрафи в розмірі 255-510 гривень.

Як повідомляв УНІАН раніше, журналіст Юрій Бутусов повідомивляв, що харків'янка Олена Зайцева, яка в'їхала в натовп в центрі міста, кілька разів порушувала правила дорожнього руху до аварії.

"20-річна Олена Зайцева три години тому в Харкові перевищила швидкість на своєму "Лексусі" в самому центрі міста - зіткнення з іншою машиною, втрата управління, "Лексус" вилетів на тротуар, де було багато людей... За даними поліції, вона вбила шістьох людей на місці, ще п'ять чоловік знаходиться у реанімації, за їх життя борються лікарі. Олена Зайцева має три зафіксованих порушення правил дорожнього руху з моменту отримання прав - тобто за два роки", - написав він.