Знаменитий співак зізнався, що в молодості його теж домагалися продюсери

Знаменитий співак Том Джонс заявив, що докучання і зловживання службовим становищем, які, як багато зараз говорять, широко поширені в Голлівуді, є буденною справою і в світі музики. За його словами, ті звинувачення, які звучать зараз, можливо, варто висловити ще багато років тому.

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Співак обговорив звинувачення на адресу Харві Вайнштейна в бесіді з кореспондентом BBC. "Все те ж саме відбувається і в звукозаписній індустрії", - заявив він.

"Завжди були люди, які розповідали, що їх схиляли до всяких малоприємних речей заради запису альбому, точно так само, як інших - заради зйомок у фільмі", - сказав Том Джонс.

На питання у програмі Радіо 5 Бі-бі-сі, чи доводилося йому стикатися з чимось подібним він відповів: "Так. На початку моєї кар'єри".

"Було кілька таких ситуацій. Але ти уникаєш їх, просто йдеш... Але з усім, з чим пристають до жінок, пристають і до чоловіків теж".

Том Джонс розповів, що те, з чим йому довелося зіткнутися на зорі кар'єри, було йому вкрай неприємно.

"Але потім ти думаєш: я просто повинен триматися від цієї людини подалі, так не повинно бути".

"Потрібно зрозуміти: ти не зобов'язаний погоджуватися, тільки тому, що тобі здається - "я змушений піти на це". Ваш розум підкаже вам правильне рішення. Це вірно не для одного шоу-бізнесу, але для будь-якої сфери вашого життя".

Він також додав: "У цьому бізнесі завжди були впливові люди, які користувалися своїм службовим становищем. Але не всі такі, є і хороші люди".