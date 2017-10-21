У містах Житомирщини проходять соціальні ярмарки
14:58, 21 жовтня 2017Суспільство
319 0
Фермери, аграрії, населення області може представити на них свою сільськогосподарську продукцію, а бажаючі – купити її за цінами виробників.
На Житомирщині проходять соціальні ярмарки / фото oda.zt.gov.ua
У містах Житомирщини проходять соціальні ярмарки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.
Читайте такожУ Житомирі відзначили День захисника України, День українського козацтва та День Святої Покрови
Як зазначається у повідомленні, традиційно восени на Житомирщині проходять такі ярмарки.
Фермери, аграрії, населення області може представити на них свою сільськогосподарську продукцію, а бажаючі – купити її за цінами самих виробників.
Ярмарки проходитимуть до листопада.
З графіком проведення соціальних ярмарків у містах і районних центрах області у жовтні-листопаді цього року можна ознайомитись на сайті Житомирської облдержадміністрації.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter