У містах Житомирщини проходять соціальні ярмарки. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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Як зазначається у повідомленні, традиційно восени на Житомирщині проходять такі ярмарки.

Фермери, аграрії, населення області може представити на них свою сільськогосподарську продукцію, а бажаючі – купити її за цінами самих виробників.

Ярмарки проходитимуть до листопада.

З графіком проведення соціальних ярмарків у містах і районних центрах області у жовтні-листопаді цього року можна ознайомитись на сайті Житомирської облдержадміністрації.