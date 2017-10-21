Викрадення немовляти в Києві: з'явилося інтерв'ю з затриманою (відео)

Жінка, яку підозрюють у викраденні дитини в Києві, дала свій перший коментар журналістам. Вона розповіла, що не робила з дитиною нічого поганого.

У коментарі "Київ Оперативний" вона розповіла, що після викрадення сіла на маршрутку і поїхала в Вишгород.

"Я приїхала у Вишгород, дочекалася свого хлопця і приїхала сюди (мова йде про пилораму, де пара майже добу ховала дитину – ред.)", – розповіла затримана.

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На питання журналіста, що вона робила з дитиною, жінка відповіла, що тільки грала з нею і годувала, каже, що поганих думок у неї не було.

Як пояснила затримана, дитину викрасти вирішила після слів батька, який нібито сказав: "Мені ця дитина не потрібна і я її в притулок здам". Вона також каже, що хотіла дитину віддати поліції.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 20 жовтня, в Оболонському районні Києва було викрадено немовля, доки батько забирав з дитсадка старшу доньку.

Слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років ув’язнення.

Оперативники встановили, що дитину викрала жінка, з камер спостереження було видно, що зловмисниця стежила за чоловіком із коляскою, оскільки камери зафіксували її за маршрутом руху батька з дитиною. Сьогодні поліцейські затримали жінку. Їй загрожує покарання у вигляді 12 років ув’язнення.