В Одесі попрощалися з 33-річним розвідником із позивним Рудик, який загинув на Донбасі

В Одесі сьогодні попрощалися з розвідником Миколою Руденком, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції. Як передає кореспондент УНІАН, прощання з Руденком відбулося 21 жовтня в Будинку офіцерів. Розвіднику Руденкові було 33 роки. У військового залишилися дід, батьки, дружина і неповнолітня дочка.

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Одесит, 1984 року народження, загинув 17 жовтня. Загиблий був старшим солдатом, командиром БРДМ-2, командиром 1-го відділення розвідувального взводу 10-го окремого мотопіхотного батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

Життя військового обірвалося миттєво, в результаті підриву на фугасі під час виконання бойового завдання, на Приморському напрямку Донецької області. Зі своїм батальйоном Руденко (позивний - Рудик), брав участь у бойових діях, починаючи з 27 травня 2017 року.

Військовослужбовці згадують бойового командира як рішучого воїна, вірного товариша і надійного друга, який навіть у критичних ситуаціях «з посмішкою приймав справжні чоловічі рішення». Один з бойових побратимів так охарактеризував загиблого: «Людина - кремінь, з м'яким і чистим серцем, він був завжди в гармонії зі світом». Інші згадують, що Руденко дуже любив свого діда і часто ставив його за приклад солдатам, через що ті називали свого командира «Дідусь Рудик».

Як повідомляв УНІАН, у деяких районах на Донбасі спостерігається загострення ситуації.