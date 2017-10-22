Доки Україна не в ЄС, в кордоні потрібно "попробивати якомога більше дірок" - спікер Сейму Польщі

Спікер Сейму Польщі Марек Кухцінський заявив, що доки Україна не входить до складу Європейського Союзу, в кордоні потрібно «попробивати якомога більше дірок».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільних з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм відвідин місця будівництва прикордонного пункту пропуску між Україною та Польщею «Мальховіце-Нижанковичі» (Львівська область – Підкарпатське воєводство).

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«Ми свідомі того, що кордони мають бути, тому що так наказує міжнародне право. Але до того часу, доки Україна не буде в Європейському Союзі, то в цій лінії кордону потрібно попробивати якомога більше дірок, щоб люди могли користуватися цими переходами», - сказав Кухцінський.

Водночас, додав він, «найкраще було би, якби Україна увійшла до Європейського Союзу і тоді ми не повинні були б думати про ці переходи».

«Але це, так, насправді, мільйони євро. Краще їх віддати на підвищення заробітної плати кожного з нас, на будівництво доріг і краще життя людей», - зауважив Кухцінський.

Як повідомляв УНІАН, Парубій сьогодні розповів про чотири нові пункти пропуску, які планується побудувати на кордоні з Польщею. Мова йде про пункті пропуску на Закарпатті «Лубня» - «Волохата» (Великоберезнянський район - Підкарпатське воєводство), ще двох у Львівській області - «Лопушанка» - «Михновец» (Турківський район - Підкарпатське воєводство) і «Боберка» - «Смольник» (Львівська область - Підкарпатське воєводство), а також один перехід на Волині - «Адамчуки» - «Збереже» (Шацький район Волинської області - Люблінське воєводство).