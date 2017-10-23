Допомогли дівчачі теревені: журналісти розповіли про пошук викраденої у Києві немовляти (відео)

Тільки від початку цього року в поліцію надійшло понад п'ять тисяч повідомлень про зникнення дітей. Це – 16 на добу.

Як йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень, протягом 2015 року зафіксували 4,5 тисячі зникнень дітей, протягом 2016-го – 6 тисяч, протягом 2017-го – 5075. Здебільшого шукають підлітків від 13 до 17 років (75%). Але один із чотирьох зниклих - це завжди діти до семи років.

Наприкінці тижня в Києві на Оболоні викрали півторамісячну Вікторію. Батько прийшов до дитсадка за старшою донькою і залишив немовля у візочку біля будівлі. Дитину викрала 20-річна жінка.

Її обличчя зафіксувала камера відеоспостереження. Зображення розповсюдили через телебачення, інтернет-сайти. Тож викрадачку впізнали й розповіли, де вона живе в селі біля Вишгорода. Дитину знайшли у вагончику, де жила викрадачка зі співмешканцем. У них самих померла новонароджена дитина, тіло якої викинули на смітник. Тож, щоб уникнути відповідальності, жінка вирішила вкрасти чужу дитину й видати її за свою. Викрадачці вже оголосили підозру. А причетність її співмешканця до викрадення поки що правоохоронці вивчають.

В Україні одразу ж заговорили про безпеку дітей у дитсадках та школах. Адже загроза кіднепінгу - це не щось далеке. Це тут і зараз. Після цього цинічного викрадення одразу згадали, а що може убезпечити дітей? Адже цей випадок показовий приклад - як, здається щось таке неймовірне, може легко статися.

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Олена Лезвинська консультує власників приватних дитячих садочків якраз із цього питання. Вона детально розповідає, де мають бути встановлені відеокамери і чому на території обов'язково має бути охорона.

"Більша частина дитсадків, які є в Україні та Києві тому числі, незахищені. Не тому, що вони не хочуть, а тому, що на це просто ніхто не звертає уваги. Територія повинна бути закритою і строго повинен бути доступ людей, які за цим спостерігають. Домофон з кнопками - саме на територію дитячого садка, найбільшої групи. Так, це витратно, але це життя дітей", - говорить аудитор з безпеки дитячих садків Олена Лезвинська.